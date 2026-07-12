Al menos 51 muertos y más de un millón de afectados por inundaciones en Bangladés

DACA.- Al menos 51 personas han muertos y otras 39 han sido heridas por las inundaciones repentinas que han azotado siete distritos del este de Bangladés durante la última semana, informaron este domingo las autoridades del país.



El Ministerio de Gestión de Desastres y Socorro de Bangladés indicó en un comunicado que ya hay más de 1.022.963 personas damnificadas por las fuertes lluvias monzónicas en todo el país, además de 267.918 familias atrapadas por el agua.



Según el Gobierno bangladesí, la zona de Cox’s Bazar, que alberga a casi 1,1 millones de refugiados de la minoría rohinyá desplazados de Myanmar, es uno de los puntos más críticos de la emergencia, con diez municipios damnificados y más de 150.000 afectados.



Solo en esta zona, considerada el asentamiento de refugiados más grande del mundo, se han registrado 28 víctimas mortales, de las cuales 13 corresponden a la comunidad de refugiados.



Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo de Daca ha habilitado 1.131 refugios de emergencia en las regiones afectadas, donde hasta el momento han podido ser evacuadas y reubicadas 44.457 personas.



Asimismo, las autoridades han comenzado la distribución de raciones de arroz, ayuda económica en efectivo y miles de paquetes de alimentos secos para atender la contingencia humanitaria.



El Departamento Meteorológico de Bangladés (BMD) prevé más lluvias fuertes en todo el país durante las próximas 24 horas, y alerta sobre un riesgo inminente de nuevos deslizamientos en Cox’s Bazar y otras regiones del este, según un comunicado.

EFE

