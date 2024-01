El presidente de las oficinas postales de Reino Unido renuncia tras el escándalo Horizon

LONDRES.- El presidente de la compañía estatal británica Post Office, que gestiona las oficinas postales del país, Henry Staunton, ha renunciado a su cargo a instancias del Gobierno tras el escándalo provocado por el llamado ‘caso Horizon’.

Los efectos del calificado como mayor error judicial en la historia del Reino Unido no cesan después de la emisión a comienzos de año de la miniserie Mr Bates vs the Post Office en el canal ITV.

Más de 700 encargados de estafetas en todo el país fueron acusados -y en algunos casos hasta encarcelados o arruinados- por Post Office de haber robado o falseado sus cuentas por un problema en el software contable Horizon, de la empresa japonesa Fujitsu.

Ahora, Staunton dejará su puesto tras una conversación telefónica este sábado con la ministra de Empresas, Kemi Badenoch, según informó su departamento.

Ambos acordaron la salida de Staunton «de mutuo acuerdo» y la designación de un sustituto interino en un breve plazo.

Staunton asumió el cargo en diciembre de 2022, tras haber dirigido otras grandes compañías, la última de las cuales la cadena minorista WH Smith durante nueve años.

Tras la emisión de la serie, el primer ministro, Rishi Sunak, anunció que todos los acusados serán exonerados de inmediato y recibirán indemnizaciones antes de final de año.

EFE