Familiares piden que se esclarezca el paradero de Dorhean Gaínza

CARACAS.- La señora Heidy Rondón, madre del joven desaparecido, Dorhean Gaínza, insistió al Ministerio Público (MP) y demás instituciones de justicia, esclarecer el paradero de su hijo perdido desde el 16 de octubre de 2022.

«Me enteré por medio de la llamada que él me hizo, preguntándome dónde quedaba la Sala Cabrujas en Los Palos Grandes, porque se había perdido y no la había encontrado. Me dijo que cómo hacía para devolverse a la casa, le expliqué dónde podía tomar la avenida Francisco de Miranda para agarrar los autobuses. Cuando está en el Parque del Este, envió mensajes a sus amigos diciendo que parecía que lo iban a robar», relató.

Asimismo, explicó que se consiguió el teléfono y que había sido vendido, pero no se determinó el paradero de quién haya comprado el dispositivo móvil.

«Yo quiere respuestas, yo quiero tener ya a mi hijo. Estoy cansada, quiero que el fiscal general, Tarek William Saab y el señor Douglas Rico, se hagan cargo», expresó.

Heidy Rondón/ UR

El joven de 19 años desapareció el 16 de octubre del 2022. Era estudiante de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juana Sujo en Caracas.

