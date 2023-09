El líder republicano McCarthy encarga una investigación contra Joe Biden

Washington.- El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, respaldó este martes el abrir una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy