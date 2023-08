CARACAS.- Víctor Márquez, integrante de la Comisión Nacional de Primaria, restó importancia a las acciones judiciales contra el proceso interno de la oposición.

Aseguró que siguen trabajando para llevar con éxito los comicios del próximo 22 de octubre.

En una entrevista ofrecida a Vladimir Villegas para el programa Entre tarde y Noche de Unión Radio , destacó el “optimismo que se siente en el ambiente” y el interés que se ha despertado en la ciudadanía.

“Cualquier actividad con proceso electoral forma parte de una democracia participativa y protagónica… A mí no me preocupa la amenaza de Ratti. Eso no depende de nosotros (…), nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Preocuparse por una persona sin credibilidad(…) allá él lo que haga”, expresó.

Reiteró que la primaria es una acción “pacífica, democrática y constitucional”.

Víctor Marchán/Unión Radio