Empresarios adecuan criterios legales para activar a Nueva Esparta como ZEE

PORLAMAR.- Los empresarios insulares siguen delineando el proyecto para que finalmente Nueva Esparta sea designada Zona Económica Especial -ZEE-.

José Gregorio Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Puerto libre y Producción de Nueva Esparta, confirmó que se reunieron con el presidente Nicolás Maduro en Miraflores para avanzar en la aplicación del instrumento legal.

“Y una de las razones que no haya salido inicialmente es que nuestra ambición justificada y razonable es que no apareciera Margarita como ZEE sino Nueva Esparta porque no estaban incluidas Coche ni Cubagua, sino eran unas áreas en Margarita”, detalló.

Insistió en que confía en la vigencia de la Ley de Zonas Económicas Especiales para reimpulsar la economía regional.

