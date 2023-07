CARACAS.- El Comité de Postulaciones Electorales designado por la Asamblea Nacional informó los requisitos para los que deseen postularse a la rectoría del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Estos son los requisitos de conformidad con el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral las Rectoras y los Rectores Electorales deben cumplir los siguientes requisitos:

1.- Ser venezolanas o venezolanos, mayores de treinta (30) años de edad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. En caso de ser venezolanas o venezolanos por naturalización debe haber transcurrido al menos quince (15) años de haber obtenido la nacionalidad.

2.- Haber obtenido título universitario; tener por lo menos diez (10) años de graduado (a) y haber estado en ejercicio o actividad profesional durante el mismo lapso. Preferentemente, tener experiencia o estudios de postgrado en el área electoral o en materias afines.

3.- No estar incursa o incurso en algunas de las causales de remoción señaladas en la Ley Orgánica del Poder Electoral.

4.- No estar vinculada o vinculado a organizaciones con fines políticos.

5.- No haber sido condenada o condenado penalmente con sentencia definitivamente firme por la comisión de delitos dolosos en los últimos veinte (20) años.

6.- No tener parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ni con los titulares de los entes postulantes.