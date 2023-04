Foro UR: Conozca todo sobre la Inteligencia Artificial

CARACAS.- El auge de la inteligencia artificial y los cambios que pueden influir en el día a día de cada persona fueron los puntos centrales del foro especial sobre IA de este viernes en el programa de Esteninf Olivarez y Luis Miguel Núñez transmitido por Unión Radio .

En un inicio, la psicóloga clínica e integrante activa de la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, Taibel Núñez, comenta que con la llegada de la IA -conjunto de sistemas o combinación de algoritmos- muchas personas se sienten «invadidos o fuera de control».

Por lo que aseguró que una de las principales cosas que se debe manejar es el concepto de que la tecnología llegó para quedarse, aunque se debe regular su uso especialmente en niños y adolescentes.

Considera que las personas deben informarse sobre cómo usar esta tecnología a favor porque si no la misma puede llegar a perjudicar la salud mental y física de las personas.

«En mi espacio de consulta llegan personas que por el uso, el mal uso o el abuso de la tecnología tienen alteraciones de sueño que detonan en crisis de ansiedad o depresión».

En este sentido, los adultos juegan un papel fundamental y es el de ser reguladores o el límite de consumo de estos equipos en el núcleo familiar.

¿Cómo funciona el sistema de algoritmos?

El analista de sistema y experto en el uso de IA, Ricardo Arispe, explicó que la inteligencia artificial es cualquier pieza de software que emula una respuesta o conducta que anteriormente sólo se le atribuía a un ser humano.

«Cosas como medianamente razonar entre comillas porque realmente no razona, son modelos estadísticos que por medio del lenguaje lo que hacen es responder con las palabras más probables que respondería esa gran masa que alimenta el Internet.»

Por otro lado, afirma que el nuevo modelo de lenguaje de OpenAI, GPT-4, ya no sólo interactúa con una persona por medio de textos sino también a través de imágenes.

Observamos que el mundo cada día cuenta con más hombres robots o perros inteligentes que incluso se perfilan como policías o ayudantes de seguridad, pero surge una pregunta ante esto: ¿Cuál es la intención de quién desarrolla estos aparatos?

En este punto, señala que surgen implicaciones más allá de lo superficial porque no existe una legislación; «el problema es que nosotros no somos eficientes para regular esto».

¿Podría la IA suplantar a los docentes?

El director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Fernando Calatrava, asegura que pese a que la IA permite conseguir definiciones rápidas para resolver asignaturas de la escuela o universidad, al final los docentes son los que seguirán dando instrucciones y enseñando.

«Un aparato de estos te dará información pero no te media procesos, no te acompaña».

Argumenta que a través de este mecanismo las personas por sí mismas podrán discernir cuáles son las informaciones reales y certificadas y cuales son falsas.

A su vez, insiste en que la inteligencia artificial es una tecnología educativa más que se debe aprender a utilizar sin miedo, que obliga a los profesionales a replantearse su utilidad como maestros y no solo como un transmisor de información.

«El aula virtual hace unos 6 u 7 años era una tecnología educativa más y ahora es nuestro mejor amigo. No nos sustituyó, no nos cambió, no nos quitó, e igual creo que va a pasar con esto», dijo.

¿Qué tanto poder tiene la IA en las mentes?

La psicóloga Taibel Núñez precisa que en la actualidad los seres humanos están permitiendo que los aparatos inteligentes ganen mucho terreno.

Por ejemplo, «ya nadie recuerda las fechas de cumpleaños por su propia memoria» o los números de teléfonos, sino que el celular o la pc los recuerda.

Subraya que esa cierta «comodidad» puede generar que un individuo dude de sus capacidades, por lo que recomienda utilizar los dispositivos sólo como asistentes o para buscar ideas, pero no para depender totalmente de estos.

Dos tips fundamentales en el uso de la IA:

Educación y uso responsable.

«Investigar, aprender, saber cómo manejar y tratar de usarlo de la manera más responsable posible», concluyó el experto Ricardo Arispe.

