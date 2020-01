Torrealba: Guaidó no tenía los votos y se negaba a instalar la Plenaria

CARACAS.-El jefe del Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, afirmó que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no tenía los votos para su reelección en el cargo.

»Hoy fuimos testigo de un hecho inusual pero previsible, el diputado Guaidó no tenía los votos necesarios para ser reelecto y se negaba a instalar la plenaria, tenía que estar aquí a las 11am y no llegaba, y no quería pasar porque no estaban los votos, nosotros aplicamos de forma analógica el Reglamento de Interior y Debate».

Unión Radio