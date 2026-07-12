Tifón Bavi causa nuevas cancelaciones en aeropuertos del este de China

PEKÍN.- El tifón Bavi provocó este domingo nuevas cancelaciones en aeropuertos del este de China después de tocar tierra durante la madrugada en la provincia de Zhejiang, donde las lluvias y el viento afectaron a terminales como las de Shanghái, Hangzhou, Nanjing y Ningbo.



Según datos difundidos por la prensa local, 45 aeropuertos habían emitido previsiones de tormentas eléctricas durante la jornada.



Hasta las 08:00 hora local (00:00 GMT), aeropuertos de las regiones del este y el sur de China como Wuxi, Changzhou, Foshan, Wenzhou, Hangzhou, Nantong y Yangzhou registraban cancelaciones a gran escala.



Datos del portal especializado Feichangzhun, consultados por EFE hacia el mediodía local, mostraban una normalidad operativa de un 21 % en Shanghái-Pudong, con 585 vuelos cancelados y 592 pendientes, mientras que Shanghái-Hongqiao operaba al 44 %, con 235 cancelaciones y 461 vuelos pendientes.



En el aeropuerto de Hangzhou, la normalidad era de un 23 %, con 360 vuelos cancelados y 439 pendientes, mientras que la del aeropuerto de Ningbo se situaba en un 16 %, con 144 cancelaciones.



El aeropuerto de Wenzhou, en la zona donde Bavi tocó tierra por segunda vez alrededor de la medianoche, registraba una normalidad de un 15 %, con 106 vuelos cancelados y 97 pendientes.



En Nanjing, más al norte, la normalidad operativa era de un 67 %, con 209 cancelaciones, mientras que el de Fuzhou operaba al 57 %, con 68 vuelos cancelados.



En Taiwán, por donde Bavi pasó cerca antes de alcanzar las costas del este de China, el aeropuerto de Taoyuan mostraba una situación más normalizada que el sábado, con una operativa de un 78 % y 83 cancelaciones.



Bavi tocó tierra el sábado en la noche en Yuhuan y volvió a hacerlo alrededor de la medianoche en Yueqing, ambas localidades en Zhejiang, antes de debilitarse y avanzar hacia el interior de China con lluvias todavía intensas en varias provincias.



Antes de tocar tierra en China, Bavi había dejado al menos 87 heridos en Taiwán, ninguno grave, y cinco lesionados leves en la prefectura japonesa de Okinawa, además de llevar a las autoridades provinciales de Zhejiang a evacuar a 1,71 millones de personas antes de su llegada.

EFE

