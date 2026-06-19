viernes, junio 19, 2026
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Paso de la onda tropical N° 16 por el centro del país causará lluvias en algunos estados

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CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical número 16 se desplaza sobre el centro del país y que su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical causará nubosidad y lluvias.

Las precipitaciones se registrarán en áreas de zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Los Andes, Zulia, Llanos Centrales y Occidentales.

El Inameh estima que la onda tropical número 17 llegará al territorio nacional entre este sábado 20 y el domingo 21 de junio.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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