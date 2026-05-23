Muere el sospechoso que disparó contra un puesto de seguridad cercano a la Casa Blanca

WASHINGTON.- Agentes del Servicio Secreto de EE.UU. abatieron a tiros a un sospechoso que se acercó la tarde de este sábado a un puesto de control de seguridad cerca de la Casa Blanca y les disparó, según informó la agencia federal.

El incidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la tarde hora local (11.00 p.m. GMT) en una intersección cerca del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, a las afueras del complejo presidencial, donde se encontraba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó el Servicio Secreto en un comunicado en su cuenta de X.

El individuo se acercó al puesto de control, sacó un arma de una bolsa y comenzó a disparar, detalló la agencia.

Los agentes del Servicio Secreto respondieron a los disparos abaleando al sospechoso, que fue transportado a un hospital donde fue declarado muerto.

Durante el tiroteo un transeúnte también resultó herido, informó la agencia. La persona se encontraría en estado crítico, según informó CNN.

Ninguno de los agentes federales involucrados en el incidente resultó herido.

EFE