Meloni pide unidad en la OTAN y que se fortalezca su columna europea

NICOSIA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, pidió este viernes unidad en la OTAN así como «trabajar para reforzarla», con especial mención a la columna europea de la Alianza que, sostuvo, «debe ser complementaria a la estadounidense».

«La OTAN debe permanecer unida; pienso que es un elemento de fuerza que tenemos en este contexto. Debemos trabajar para reforzarla y, especialmente, para fortalecer la columna europea de la organización. Este es el trabajo que estamos haciendo», dijo Meloni a la salida de la cumbre informal de líderes europeos en Chipre al ser preguntada sobre las informaciones de un supuesto correo electrónico del Pentágono en el que baraja la suspensión de España de la OTAN.

La mandataria italiana, que ha pedido más valentía a la Unión Europea a la hora de buscar soluciones para paliar los efectos de la crisis energética, sostuvo que el gasto en defensa «sigue siendo una prioridad», pero que la subida de precios de los combustibles suponen «una prioridad que desafortunadamente viene antes».

Con respecto a su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que no ha hablado con él, pero que las relaciones con la administración de Estados Unidos «son siempre sólidas».

«Por lo que respecta a mis relaciones con Donald Trump, no hay nada particular que yo esté haciendo en este momento», apuntó.

Preguntada sobre sus relaciones con otros líderes europeos, en especial Pedro Sánchez y Friedrich Merz, no mencionó directamente al español -sí al alemán-, pero afirmó que «se deben encontrar puntos en común» en distintas materias como la competitividad, el marco financiero plurianual de la UE o los fondos de cohesión.

Lea también: Israel ataca Líbano pocas horas después de la tregua anunciada por Trump

EFE