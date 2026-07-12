Más de 6.700 toneladas de desechos sólidos han sido recolectados en La Guaira

CARACAS.- Un total de 6.712 toneladas de desechos sólidos y escombros han sido recolectadis y dispuestos de forma segura en La Guaira, como resultado del despliegue de una fuerza de tarea ecosocialista activada para atender las contingencias ambientales causadas por los recientes eventos sísmicos.

Durante una mesa técnica de coordinación y monitoreo conformada por servidores parroquiales de La Guaira, la Gobernación del estado, la Alcaldía del municipio Vargas y el Ministerio para el Ecosocialismo, donde se detalló que, si bien el flujo de recolección ha comenzado a normalizarse de forma progresiva, actualmente se mantiene un ritmo superior a las 400 toneladas diarias de desechos.

Este incremento en la generación de residuos, que llegó a triplicar y cuadruplicar los promedios normales de la entidad, responde de manera directa a las intensas labores de rescate y al despeje de escombros en los sectores que sufrieron los mayores impactos estructurales, exigiendo una respuesta logística sin precedentes.

La activación diaria de este comando político-técnico, que incluye además la participación activa de la FANB, las empresas privadas como Protecnia y Fospuca.

Para sostener este despliegue de gran envergadura, un contingente de 697 servidores públicos y ambientalistas se encuentra en el terreno de forma permanente, ejecutando maniobras que trascienden la recolección urbana convencional.

Nota de prensa