Maduro promete luchar contra corruptos y traidores «caiga quien caiga»

CARACAS.- El presidente, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su gobierno dará la batalla contra el burocratismo, la indolencia y la traición.

Sin mencionar caso en específico, el presidente en su programa semanal, Con Maduro+, dijo que no permitirá que avancen las conspiraciones y el fascismo en Venezuela.

«Todos los días ellos están conspirando para ver por dónde creen una fisura, para activar los ataques eléctricos. Le digo a los fascistas, a la sayona, con su guerrita, no han podido y no podrán y aquí prevalecerá la unión. La traición anda pululando, el burocratismo deriva siempre en indolencia, gente que le voltea la cara al pueblo(…) No daré descanso en mi lucha contra los corruptos y traidores, caiga quien caiga«.

«No podrá ni la conspiración, ni la corrupción, ni el fascismo, ni la traición, se vistan como se vistan , se presenten como se presenten», expresó.

Maduro hizo las afirmaciones el mismo día en que el Ministerio Público informó la detención del expresidente de PDVSA, Pedro Tellechea.

Además denunció que persisten las acciones para conspirar contra el país. «Tenemos dos enemigos: la conspiración permanente del imperio gringo y el rebrote del fascismo».

Subrayó que la primera amenaza que tiene nuestro país es una conspiración permanente que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello denunció esta semana con la captura de unos mercenarios extranjeros que, afirmó, venía a generar violencia en el territorio nacional.

«Diosdado con pruebas en las manos, no pudieron refutar las pruebas, agarrados con las manos en la masa están convictos y confesos un grupo de mercenarios estadounidenses que venían a poner bombas y junto con el tren de Aragua retomar la agenda fascista. Esta conspiración la dirige y financia el imperio norteamericano que lo agarraron con los kilos y se han quedado calladitos«, afirmó.

