Autoridades de la Universidad de Carabobo denuncian incumplimiento de la cuota presupuestaria

CARACAS.- Autoridades de la Universidad de Carabobo insisten que debido al alto déficit presupuestario se dificulta el normal desarrollo de las actividadese en esa casa de estudios superiores.

José Angel Ferreira, vicerector administrativo de esa casa de estudios, indicó que en los últimos 4 años no sido honrado ni un 15 por ciento de lo asignado.

Ferreira insiste en que es justo recibir lo que por ley les corresponde: » Lo que se nos asigna no se cumple y al no cumplirlo obviamente no podemos planificar ni por demás ejecutar procesos de mantenimiento a nuestra planta física que es de 380 mil metros cuadrados y a los 600 mil metros cuadrados de areas verdes que tenemos», dijo.

Unión Radio