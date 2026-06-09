Lluvias causan emergencias en el eje panamericano del estado Mérida

CARACAS.- En el estado Mérida las recientes lluvias causan emergencias en el eje panamericano, especialmente en el municipio Caracciolo Parra Olmedo, donde las vías y el servicio de agua potable ha sido afectado en varias zonas.

Eliu Molina, director de ingeniería del municipio Caracciolo Parra Olmedo, detalló las afectaciones que han dejado hasta los momentos las lluvias.

«Iniciando en Río Bonito Bajo, donde se observó que la fuerte crecida del río está socavando el muro de contención (…) luego nos dirigimos a la parte alta de Río Bonito, donde las fuertes crecidas impidieron el 100 % del paso vehicular por la carretera principal«, apuntó.

Igualmente, Molina agregó que las zonas agrícolas también han sido impactadas por las lluvias.

Los organismos de seguridad y prevención se han desplegado en las zonas de alto riesgo y piden a los ciudadanos a llamar a los números de emergencia ante cualquier situación de riesgo.

Unión Radio