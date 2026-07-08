Lahoud sugiere reformar la economía en el contexto de la reconstrucción

CARACAS.- Los terremotos ocurridos en Venezuela pueden transformarse en un punto de quiebre positivo si se canaliza la reconstrucción bajo un enfoque de modernización estructural y resiliencia.

El director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela -UCV-, Daniel Lahoud, historiador y profesor universitario, aboga por aprovechar la reconstrucción post-sismo para reformar la economía y reducir la presión tributaria.

Considera que esta fatalidad “puede convertirse en una gran oportunidad para el crecimiento del país. Hay mucha destrucción y, en el sentido de que Venezuela tiene varios años en una situación de crisis, creo que esto es una gran oportunidad para hacer cambios muy importantes en la economía venezolana”.

“Espero, con bastante fe, que el gobierno se le abra el entendimiento, y efectivamente rebaje la excesiva presión tributaria en todos los niveles. Es absolutamente necesario (…) Eso hay que tenerlo bien claro, a los inversionistas no les gusta que le metan la mano en el bolsillo y le saquen dinero”, advirtió en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio.

“Nosotros no podemos permitir volver a tener un estado grande, que el crecimiento se haga por el lado del crecimiento del gobierno, tenemos que abogar por un crecimiento privado de la economía”, advirtió.

Recuerda que ya han pasado casi 60 años del terremoto de 1967 y ”espero, porque nunca he sido un hombre pesimista, pensar de manera positiva con respecto al futuro, no me gusta hacer predicciones terribles”, acotó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio