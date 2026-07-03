Gobernación de Lara ejecuta labores para restablecer el servicio de agua

CARACA.- El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, indicó que equipos de su administraación están ejecutando obras para normalizar el envío de agua a los ciudadanos afectados por los sismos.

La gobernación desplegó labores de emergencia que se ejecutan en una tubería matriz de 60 pulgadas, la cual abastece a los municipios Morán, Jiménez y gran parte de Iribarren.

«Es una tubería de acero, no es fácil trabajarla desde el punto de vista de la soldadura, tenemos expertos soldadores, están haciendo su trabajo (…) tenemos la gente de Hidroven, del ministerio de Aguas y por supuesto de la empresa privada, así que para mañana estarenos surtiendo con cisternas a las personas que seguro no tienen tanques en su casa, sobre todo a las personas más vulnerables», apuntó.

Se estima que el servicio de agua sea restaurado completamente este viernes antes del mediodía para poco más de 1 millón 500 ciudadanos afectados.

Unión Radio