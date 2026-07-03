Alianza de comunicadoras y gobernanza humanitaria presenta una guía técnica para mitigar la desinformación

CARACAS.- A una semana del terremoto del pasado 24 de junio, la Alianza de Mujeres Especialistas en Comunicación y Gobernanza Humanitaria ante la Emergencia emite un llamado urgente a los medios de comunicación, empresas y ciudadanía para transformar la narrativa de la cobertura y frenar el caos en la gestión de la ayuda. El desorden en las redes sociales, la desinformación y las prácticas visuales que vulneran la dignidad de los afectados están colapsando los centros de acopio y comprometiendo la seguridad de las poblaciones más vulnerables. Las especialistas advierten que el país ha pasado de la emergencia médica inmediata a una crisis humanitaria prolongada.

Por ello, exigen sustituir la impulsividad por los lineamientos internacionales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2025) y UNICEF. Entre las peticiones principales destaca la prohibición de logotipos corporativos gigantes en la «zona cero», promoviendo un pacto de neutralidad de marcas donde el protagonismo comunicacional pertenezca exclusivamente a los expertos, ingenieros y médicos en el terreno.

¿Qué es la «Acción con Daño» y cómo afecta la ayuda en Venezuela?

La Alianza destaca con profunda preocupación la proliferación del «sensacionalismo de la miseria» en las plataformas digitales, donde se exponen rostros de niños heridos en hospitales o personas llorando en situaciones de shock. Esta práctica constituye una flagrante violación a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) y contraría las directrices de comunicación ética de ACNUR. Asimismo, alertan sobre el uso y abuso de cadenas desactualizadas en WhatsApp pidiendo insumos específicos. Esto provoca la saturación de suministros innecesarios en unas zonas (generando un colapso logístico temporal que ya obligó a Cáritas de Venezuela a solicitar treguas de ordenamiento), mientras otras comunidades quedan en el total abandono.

Este fenómeno activa el principio de «Acción con Daño» (ayudar de forma inconsciente pero perjudicial). Para contrarrestarlo, la Alianza distribuye de manera pública y gratuita un documento técnico con 5 infografías operativas basadas en la Ruta Estratégica del PNUD:

● 1. Evaluar el contexto: Analizar el impacto real del sismo en el desarrollo a largo plazo.

● 2. Fijar objetivos claros: Diferenciar la información institucional de los mensajes de utilidad pública.

● 3. Acciones basadas en datos: Comunicar desde la estadística contrastada, no desde la intuición.

● 4. Transparencia absoluta: Mensajes basados estrictamente en hechos comprobables.

● 5. Segmentar la audiencia: Identificar si el mensaje va al Gobierno, aliados, ciudadanía o medios.

● 6. Seleccionar canales técnicos: Priorizar carruseles educativos o editoriales técnicos sobre el contenido emocional.

● 7. Manejar el timing: Entender que, a veces, el silencio institucional es más responsable que un mensaje apresurado. Para marcas, editores y gestores de redes sociales, la Alianza enfatiza el cumplimiento obligatorio de los siguientes parámetros ante desastres naturales, según el Protocolo UNICEF: Estándares de resguardo para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

Nota de prensa