Excandidata presidencial opositora anuncia intención de terciar en elecciones de Ecuador

QUITO.- La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González anunció su intención de terciar en las elecciones locales del próximo 29 de noviembre, pese a que su movimiento político Revolución Ciudadana (RC) está suspendido nueve meses al estar inmerso en una investigación judicial.

González publicó este domingo en su cuenta de X un vídeo en el que revela a la prensa su intención de presentar su candidatura para presidir la prefectura de la provincia costera de Manabí, tradicional bastión político del correísmo, el sector político que lidera el expresidente Rafael Correa ((2007-2017).

«Yo seguiré luchando junto a ustedes porque sí, tengo en mi agenda el candidatizarme para prefecta de Manabí», aseguró tras reiterar que la suspensión de la RC es una supuesta persecución política de parte del Gobierno de Daniel Noboa.

González, quien regresó el sábado tras una gira por Colombia, España y Uruguay, ratificó a su arribo que no ha pedido asilo político a ninguna nación, y denunció -sin pruebas- que el Gobierno supuestamente amenaza a distintos partidos políticos de cara a las elecciones locales de noviembre próximo.

«Daniel Noboa y su Gobierno buscan a las demás organizaciones políticas, las amenaza que si le dan cabida a la Revolución Ciudadana los va a eliminar o perseguir con Fiscalía con SRI (Servicio de Rentas Internas), y demás, y que deben poner los candidatos que ellos digan», señaló el sábado sin aportar prueba alguna de sus aseveraciones.

González es una de las integrantes de la RC que están siendo investigadas en un caso conocido como ‘Caja Chica’, en el que la Fiscalía indaga una presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2023 con dinero supuestamente procedente de Venezuela.

En el marco de esa investigación, el Ministerio Público allanó la vivienda de González, de otros investigados, y también la sede de su movimiento político.

El caso ‘Caja Chica’ también llevó a un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a suspender por nueve meses a la RC, lo que le impide participar en las próximas elecciones locales.

Pese a ello, la RC, el principal grupo de oposición en Ecuador liderado por el expresidente Correa, asegura que participará en las elecciones arropada por otras agrupaciones políticas. EFE