Crecida de río en Amazonas generó el desplazamiento de la comunidad Yanomami

CARACAS.- El jefe de la comunidad Yanomami Castañeda del municipio Alto Orinoco, Enzo Moi, informó que la crecida del río en el estado Amazonas inundó la zona luego que los niveles del agua subieran dos metros.

«A las 8 de la mañana ya comenzamos a trasladar a la gente, perros, todo. Gracias a Dios a la comunidad Mosho», explicó Moi. Asimismo detalló que el poblado de Mosho se encuentra en una zona firme.

El jefe de la comunidad Yanomami también agradeció la ayuda que brindó la Misión Salesiana tras sumistrar comida a los afectados.

El director de la misión, Alber Pacheco, informó que el agua bajó en un nivel considerable y se espera que salga pronto de los poblados afectados.

Unión Radio