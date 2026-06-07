Concluye la votación de la segunda vuelta presidencial en Perú e inicia el escrutinio

LIMA.- La votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, que enfrenta este domingo a la derechista Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez, concluyó tras diez horas de sufragio, y acto seguido comenzó el escrutinio, que se anticipa largo y sin previsión de ofrecer un ganador rápidamente.

Alrededor de 10.000 recintos de votación cerraron sus puertas a las 17.00 hora local (22.00 GMT) en el territorio nacional para culminar una jornada que se desarrolló sin incidentes de importancia, alejada de los grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios en la capital del país, Lima, vividos en la primera vuelta.

Todas las mesas electorales fueron instaladas y la votación fluyó, pese a algunos incidentes aislados que dieron lugar a la detención de dos personas por supuestamente haber marcado papeletas de votación, mientras que también hubo un intento por tomar un local en la sureña región de Puno, de acuerdo al reporte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

EFE