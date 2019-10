Cortizo cumple 100 días al frente de Panamá centrado en reactivar la economía

PANAMÁ.- El impulso a la reactivación económica y el consenso nacional es el esfuerzo más visible de los 100 primeros días de Laurentino Cortizo como presidente de Panamá, mientras que los analistas consultados por Efe le critican una «ausencia» de discurso ante la corrupción y la impunidad y una administración «mediocre» de la política internacional.

Cortizo, político y empresario de 66 años, asumió el poder el pasado 1 de julio para un período de 5 años con las promesas de una reforma constitucional, mano dura contra la corrupción y de relanzar la economía de un país que produce muy poco, que tiene una educación anclada en el pasado y los sistemas de salud y de justicia colapsados, de acuerdo con todos los radares de observación.

Es frecuente encontrarse en redes sociales y en programas y artículos de opinión con la pregunta «qué pensará Cortizo» sobre recientes decisiones judiciales que han devino en escándalos y hecho resurgir las denuncias de supuesta corrupción e ineptitud de jueces y fiscales, o respecto a las evidencias de clientelismo y nepotismos político en el Legislativo y otras las esferas del Estado.

«Critico la ausencia del presidente en dirigirse a sus ciudadanos sobre los grandes escándalos de corrupción que estamos viendo en el Legislativo, liderados además por los miembros de su Partido Revolucionario Democrático (PRD), y lo que está pasando en el Judicial con los fallos de impunidad», dijo a Efe Ricardo Lombana, el candidato presidencial independiente que logró casi 20 % de los votos en las elecciones de mayo pasado, que Cortizo ganó con el 33 %.

Lombana, quien se reconoce como un opositor y trabaja en la formación de un partido basado en su Movimiento Otro Camino Panamá, afirmó que Cortizo «no tiene que hablarle a los jueces», lo que sería una intromisión y violación al principio de la separación de los poderes, pero sí a los «ciudadanos que queremos ver a un líder que le diga a su país que no está de acuerdo con lo que está pasando«.

Para el catedrático de Relaciones Internacionales de la Florida State University en Panamá Carlos Guevara-Mann, en estos 100 primeros días el Gobierno de Cortizo no ha enfrentado una «oposición programática formal» pues los «partidos políticos no ejercen contrapeso alguno, y la sociedad civil, apática e incoherente, no realiza aportes significativos al desenvolvimiento democrático del país«.

EFE