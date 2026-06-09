Análisis Internacionalista calificó como «estratégica» la visita de Delcy Rodríguez a la India

CARACAS.- El abogado internacionalista y especialista en materia petrolera, Félix Roque, aseguró que la reciente visita de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la India tiene una «importancia estratégica y geopolítica extraordinaria».

Durante su análisis, aseguró que en medio del conflicto que se vive en Medio Oriente, específicamente sobre el Estrecho de Ormuz, al país de Asia del sur también le «conviene esta reunión, estrechar lazos con Venezuela y tratar de aumentar este volumen importante de barriles de crudo a sus grandes refinerías».

«Creo que este viaje a la India para Venezuela representa muchísimo. Luego de los sucesos del pasado 3 de enero de este año, trata Venezuela de romper el cerco y el aislamiento al cual ha venido siendo sometido en los últimos 15 años», comentó en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

El especialista en materia petrolera recordó que Venezuela exporta diariamente a la India aproximadamente 400 mil barriles de crudo pesado.

También puede leer: Economista Balza opina que “dolarizar sería contraproducente”

Unión Radio