Análisis: Elecciones presidenciales en Perú podrían definirse con escrutinio mesa por mesa

CARACAS.- El analista político peruano, Iván Arenas Ramírez, precisó que probablemente las elecciones en Perú se definan con conteo mesa por mesa por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para definir quien será el presidente de la nación que se disputa entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

«No se puede definir todavía quien puede ganar las elecciones. Lo que vemos en este momento es que hay una enorme variabilidad en cuanto a los números. Se están acabando de revisar algunas actas en Lima, en otras regiones, pero lo que podemos decir básicamente es que esto se va a terminar cuando tengamos un conteo final y se hará cuando se den todas las actas que han sido impugnadas por ambos candidatos».

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En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio , el analista detalló que la sociedad peruana se encuentra expectante para conocer quién estará en el Palacio de Gobierno hasta el año 2031. Igualmente acotó que se puede extender por, al menos, una semana más el proceso. «Se espera que en dos semanas esté el conteo final».

Por otra parte, dijo que las personas tienen preocupación ante una posible acusación de fraude por parte del candidato perdedor.

«Esto no se va a cerrar ahora, no se va a cerrar en las próximas horas, probablemente lleguemos al 97-98 con un 2 % de las actas que van a tener que impugnarse y van a tener que revisarse para conocer la decisión final. Definitivamente nadie puede decir quién ha ganado la elección en este preciso momento».

En su análisis, Ramírez finalizó con que ha habido y hay una fuerte polarización por los actos electorales.

Unión Radio