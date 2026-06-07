Aerolíneas prevén caída de 49 % de beneficios por precio de combustibles

RÍO DE JANIERO.- Los beneficios de las aerolíneas caerán casi a la mitad este año debido al fuerte aumento de los precios de los combustibles, impulsado por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Oriente Medio, advirtió este domingo la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



El beneficio neto del sector se reducirá desde los 45.000 millones de dólares en 2025 hasta 23.000 millones este año, mientras que el margen neto caerá del 4,2 % al 2 %, según las previsiones presentadas por el director general de la IATA, Willlie Walsh, en la apertura de la reunión anual de la entidad en Río de Janeiro.



Walsh afirmó que el sector enfrenta un escenario especialmente complejo por el encarecimiento del queroseno de aviación, que, según las previsiones de la organización, tendrá un precio medio un 70 % superior al del año pasado.



Ese incremento elevará en unos 100.000 millones de dólares la factura global de combustible de las aerolíneas en 2026, explicó el ejecutivo.

«Apenas habíamos dejado atrás la covid cuando nos enfrentamos a problemas en la cadena de suministro aeroespacial, la guerra en Ucrania, tensiones geopolíticas y cambios tectónicos en las políticas comerciales», afirmó.



Y cuando estalló la guerra en Oriente Medio en marzo, agregó, los precios del petróleo aumentaron y los del combustible para aviación se dispararon.



«Es un año difícil para todas las aerolíneas», afirmó Walsh, quien señaló que la situación es aún más complicada para las compañías que no habían terminado de recuperarse financieramente de la pandemia de covid-19.

Pese al deterioro de la rentabilidad, la organización destacó que la demanda de transporte aéreo sigue mostrando resiliencia, incluso en un contexto de aumento de tarifas.



La IATA calcula que el tráfico de pasajeros crecerá un 2,1 % este año, mientras que el transporte de carga avanzará un 0,7 %, aunque ambos ritmos serán inferiores a los observados en ejercicios anteriores.



Walsh atribuyó parte de las dificultades del sector a los persistentes problemas en la cadena mundial de suministro del sector aeronáutico, que continúan retrasando la entrega de aviones y motores nuevos y más eficientes.



Según el directivo, la cartera de pedidos supera actualmente las 18.000 aeronaves y la edad media de las flotas alcanzó un récord de 15,2 años, lo que obliga a las aerolíneas a operar equipos menos eficientes y con mayores costes de mantenimiento.



Los problemas en la cadena de suministro costaron al sector al menos 11.000 millones de dólares en 2025 y el aumento de los precios del combustible agravará aún más esa carga financiera, añadió.



A pesar de este escenario, Walsh aseguró que los consumidores continúan dispuestos a viajar.



Según las encuestas de la IATA, el 49 % de los viajeros prevé gastar más en viajes este año que en 2025 y otro 43 % planea mantener el mismo nivel de gasto, lo que alimenta las expectativas de una sólida temporada alta en el hemisferio norte.

EFE

