Maduro dice que reunión en San Vicente fue «una buena jornada de diálogo»

CARACAS.- El presidente Nicolás Maduro, expresó que la reunión de alto nivel en San Vicente y Las Granadinas con su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, «fue una buena jornada de diálogo«.

Maduro publicó un tuit con la declaración conjunta suscrita en la isla de San Vicente y Las Granadinas en la que se comprometieron a evitar amenazas y el uso de la fuerza mutuamente.

«Lo logramos», expresó el Jefe de Estado.

Excellent day of dialogue! Here I share the document with the Joint Statement approved by all those present at the high-level dialogue in St. Vincent and the Grenadines. We did it! pic.twitter.com/RMmYF0u0Gs