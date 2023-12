Fiscalía incauta en Colombia más de 30 toneladas de insecticidas falsificados

BOBOTÁ.- La Fiscalía colombiana incautó en una vivienda de Barranquilla (norte) más de 30 toneladas de insecticidas falsificados, informó este sábado la entidad.

En el lugar se encontraron tapas, envases plásticos, sellos, marquillas y otros elementos utilizados para darles apariencia de legalidad a los productos, detalló el ente acusador en un comunicado.

Peritos especializados establecieron que los «insecticidas fraudulentos correspondían a productos vencidos y en presentaciones no autorizadas por los propietarios de las marcas, por lo que ya no serían eficientes para el control de plagas y no existe claridad sobre sus efectos y consecuencias para las personas que los utilizan», añadió la información.

Los productos eran elaborados manualmente, embalados y rotulados como si pertenecieran a reconocidas marcas, y vendidos para uso doméstico.

Los cálculos preliminares dan cuenta de que la mercancía encontrada en la vivienda, que servía como centro de acopio de productos falsificados, supera los 3.000 millones de pesos (unos 757.000 dólares).

Con este hallazgo se avanza en una investigación por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial, fraude procesal, y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud.

EFE