AN convoca a Referéndum Consultivo en defensa del Esequibo

CARACAS.- Este jueves la Asamblea Nacional solicitó una Moción de Urgencia, tras la disputa territorial con la República de Guyana, y convocó a Referéndum Consultivo para que los ciudadanos se pronuncien sobre la controversia con el Esequibo.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, enfatizó que este territorio le pertenece a Venezuela y la consulta nacional a través de un Referéndum Consultivo será por vía del voto directo y secreto.

«Que el pueblo decida la defensa del Esequibo, para que cada hombre y mujer de bien hable y diga ese es mi territorio».

Indicó que se debe insistir contra quienes atacan la nación. «Tenemos que seguir insistiendo, a Venezuela no la van a subyugar».

«A Venezuela ninguna potencia le regaló su Independencia, Venezuela perdió la mitad de su población peleando por su Independencia (…) Con Venezuela se equivocaron, Venezuela nunca más estará de rodillas«.

La medida entra a través de la Moción de Urgencia en el »Proyecto de Acuerdo en repudio a las insolentes declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América», aprobado este jueves.

Además Rodríguez cuestionó las declaraciones del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols sobre el Esequibo.

También criticó que la Plataforma Unitaria en el diálogo de México firmó un acuerdo «mientras no se pronuncien los que firmaron este papel están cubiertos de infamia, porque yo no pongo mi nombre en algo que yo no voy a defender, después que lo firmas estás obligado a defender, esta es una muestra de insolencia«.

El diputado Hermann Escarrá subrayó que tanto el Ejecutivo como todas las instituciones del Estado van a velar por los recursos naturales en territorio marítimo que corresponden a Venezuela. «Nosotros tenemos un Parlamento dispuesto, un Presidente dispuesto y un pueblo dispuesto, no se equivoquen, el Esequibo es nuestro«.

Unión Radio