Brightline inaugurará en Miami su primer tren de alta velocidad

Miami.- La compañía ferroviaria Brightline inaugurará su servicio de trenes de alta velocidad entre Miami y Orlando el próximo 22 de septiembre.

Let's OrlanGO! 🎉​



Brightline Orlando will officially open on September 22nd, and we can't wait to welcome you on board. ​



Book your ride: https://t.co/yhfZJpKCrT#GoBrightline #RideBrighter #OrlanGO pic.twitter.com/gvkCrdTwco