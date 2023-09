El ministro de Justicia de Perú niega actos de corrupción

LIMA.- El ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, negó este sábado que haya cometido algún acto de corrupción o ilegalidad en su ejercicio como abogado, tras el inicio de una investigación de la Fiscalía como presunto instigador del delito de tráfico de influencias.

Dos días después de su ingreso en el gabinete de ministros, Arana empezó a ser investigado preliminarmente por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado, y alternativamente cohecho activo específico, en agravio del Estado.

El ministro declaró, en una entrevista con la emisora RPP, que le parece «saludable» que la Fiscalía se interese por su caso, pero negó «categórica y enfáticamente» que haya cometido un acto de corrupción o ilegalidad, después de la difusión de varios audios dialogando con ex altos magistrados sentenciados por corrupción en el caso denominado «Los Cuellos Blancos del Puerto».

Arana afirmó que, en 2018, cuando fue grabado pidiendo que se dilatara una sentencia a Walter Ríos, el condenado ex presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, los magistrados hoy cuestionados eran unos «señores respetables».

Si desde 2018 hasta la fecha, «no he sido citado, no he sido demandado, no he sido denunciado, la Fiscalía no me ha llamado y que, por la naturaleza de la conversación, no existe un contenido de naturaleza criminal, es evidente que la Fiscalía no procedió» en denunciarlo, añadió

EFE