Alcalde de Baruta aclara situación de los 2 directores de la alcaldía detenidos

CARACAS.- El alcalde del municipio Baruta, Darwin Gonzalez, emitió declaraciones respecto a los dos funcionarios de la Alcaldía de Baruta detenidos el pasado 12 de abril del presente año, Juan Carlos Posner Director General y Harold Sosa, Director de Ingeniería Municipal, ambos funcionarios suspendidos de sus cargo como dicta la ley.

Al respecto, Gonzalez puntualizó que lo tardío de su pronunciamiento se debe a que no podía informar sobre algo que desconoce, pues la Fiscalía General de la República no ha dado acceso al caso, porque están en proceso de investigación.

Sin embargo, explicó varios puntos de importancia al respecto. Enfatizó que desde su elección como Alcalde en el año 2017 y posterior reelección en el año 2021 solo ha otorgado dos permisos de obra, permiso de construcción y de culminación a la Empresa HP, las siete de las permisologías restantes no fueron dadas bajo su gestión.

Asimismo, señaló que Juan Carlos Posner asumió la Dirección General de la Alcaldía de Baruta en diciembre del 2021, por lo tanto es falso que un funcionario recibió dádivas a cambio de beneficios para construcciones, pues en el momento que son señalados esos montos Posner no pertenecía a la gestión.

Las Mercedes

Por otra parte, la ordenanza 187-10-2019 de Las Mercedes no fue firmada por el alcalde Darwin Gonzalez por no encontrarse de acuerdo, por lo que demuestra que no está vinculado y que en su momento se envió un comunicado a la Cámara Municipal indicando las razones por las cuales no aprobar dicha ordenanza.

El alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Darwin González, habló sobre las construcciones en Las Mercedes, la detención de dos directores de la alcaldía y los señalamientos en su contra. pic.twitter.com/8uUQr0OdjJ — Darvinson Rojas Sánchez (@DarvinsonRojas) September 7, 2023

Por último, aclaró los rumores sobre su supuesta operación de hombro a la que fue sometido el pasado mes de abril y que coincidieron con los hechos explicados anteriormente.

La Alcaldía de Baruta se encuentra a la disposición de las investigaciones, la documentación es de acceso público, por lo que invitó a informar desde los hechos y la veracidad.

NP/Unión Radio