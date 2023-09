Comunidades en Amazonas cumplen 15 días sin Internet

CARACAS.- Las comunidades indígenas del norte del municipio Atures, estado Amazonas, cumplen dos semanas sin servicio de Internet y telefonía.

Alejandro Chipiaje, residente de la comunidad Villanueva, contó que los problemas de conectividad fueron reportados, pero no han recibido respuesta.

«Le hacemos el llamado que la antena de la comunidad del Topocho está presentando fallas desde hace dos semanas», explicó.

Asimismo, aseguró que es necesario el servicio para poder contactar a las autoridades al momento de alguna emergencia.

También afirmó que quienes viven en el sector no han podido comprar alimentos porque no cuentan con dinero en efectivo y los comercios no tienen operativo el sistema de Biopago por falta de Internet.

Yanuacelis Aure/ Unión Radio