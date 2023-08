Al menos seis muertos por los incendios forestales de Hawái

EEUU.- Al menos seis personas murieron por los incendios forestales que arrasan Maui, dijo el alcalde de la isla, Richard Bissen Jr., en una conferencia de prensa este miércoles.

“Me entristece informar que justo antes de comenzar, se confirmó que tuvimos 6 muertes”, informó. “Todavía estamos en modo de búsqueda y rescate”. Varias personas también están desaparecidas, agregó Bissen. No ofreció más detalles sobre las muertes.

Los incendios descontrolados en Maui son tan catastróficos que las personas se han lanzado al mar para escapar de las llamas. Y todavía se desconoce la verdadera magnitud de la devastación.

Eso se debe a que las llamas han cortado el servicio de celular, han obstaculizado las comunicaciones de emergencia y han atrapado a los residentes y turistas en la isla, que alberga a unas 117.000 personas.

“La gente local lo ha perdido todo”, dijo James Kunane Tokioka, director de negocios, desarrollo económico y turismo del estado, en la conferencia de prensa. “Perdieron su casa, perdieron sus animales y es devastador”.

El gobernador de Hawai, que estaba en un viaje personal esta semana, dijo que se apresuraba a regresar al estado el miércoles. “Los esfuerzos heroicos de los socorristas han evitado que haya muchas víctimas, pero se espera que perdamos algunas vidas”, dijo el gobernador Josh Green en un comunicado el miércoles.

«El 911 no funciona»

Sin embargo, incluso los equipos de emergencia podrían no poder ayudar, a medida que las llamas —alimentadas en parte por el huracán Dora— han cortado los servicios del 911 y las comunicaciones en Maui.

«El 911 no funciona. El servicio de telefonía móvil no funciona. El servicio telefónico no funciona», dijo la vicegobernadora de Hawai, Sylvia Luke, a CNN este miércoles por la mañana.

«Nuestro sistema hospitalario en Maui está sobrepasado con pacientes quemados, personas que sufren de inhalación», afirmó. “La realidad es que necesitamos sacar a la gente de Maui para brindarles apoyo por quemaduras porque el hospital de Maui no puede hacer un tratamiento extenso de quemaduras”, completó.

Lea también: Fentanilo y migración serán prioridad en la reunión de Blinken y la canciller mexicana