UNT sigue apoyando firmemente las primarias

CARACAS.- El partido Un Nuevo Tiempo anunció que no van a inscribir un candidato a las elecciones primarias que organiza la oposición para el próximo 22 de octubre.

El vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, Luis Emilio Rondón, aclaró que esto no significa una salida del proceso de la primaria, ni una posible inscripción de un candidato en las elecciones presidenciales fuera del proceso de primaria.

Rondón señaló que de presentar un candidato que representara el partido, sería Manuel Rosales, quien resultaba entre los primeros posicionados en las encuestas; «pero no consideramos pertinente que no habiendo logrado los elementos políticos de cohesión indispensable, presentar el nombre de Manuel y seguir horadando un camino que ya lleva 14 precandidatos presidenciales».

«Nosotros fijamos una postura donde nos salimos del proceso de #LaPrimaria pero seguimos apoyándola firmemente, ya que somos partidarios de la creación de este mecanismo para lograr la recuperación de la democracia en #Venezuela«, afirmó Rondón.

Respaldó, en entrevista con Shirley Varnagy, que Un Nuevo Tiempo no quiere «seguir sumando para la división de la oposición», sin embargo, esto no impide que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales se postule por su cuenta a la primaria o apoye públicamente a otro candidato postulado, «pero no se va a postular por fuera de la primaria».