CARACAS.- La candidata independiente a primarias, Gloria Pinho, enfatizó que su postulación busca unir a la población que no se siente identificada con ninguna de las toldas políticas que están en ejercicio en el país.

«A las primarias me postulo, porque no me siento representada con ningún partido político, soy independiente. Voy a ofrecerles a las personas que al igual que yo somo ni-ni, se sientan representado conmigo», dijo.

Por otra parte, la candidata expresó su rechazo ante el debate que sostendrán los dirigentes políticos inscritos en las primarias, debido a que no la tomaron en cuenta.

«No entiendo la razón por la cual se convocaron a ocho, somos 14. Cuando dicen que solamente ocho aceptaron la invitación, eso es falso, porque basta con que una no haya sido convacada para que salgan a decir eso», agregó.

En entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio, Pinho señaló que entre sus propuestas están la educación, la recuperación de los campos, rescatar la seguridad jurídica, entre otras.



Unión Radio