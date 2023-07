CARACAS.- El candidato a la elección primaria por el Movimiento por Venezuela (MPV), Andrés Caleca, aseguró que es necesario decretar la emergencia alimentaria en el país para atender las carencias en ese sector.

Desde Guárico, Caleca indicó que esta medida sería al menos por dos años y que prevé que sea con el respaldo de organismos internacionales.

Para ello, prevé el estímulo de la inversión de capital privado nacional e internacional que genere empleos estables y buena remuneración económica.

“Lanzamos esta candidatura para inspirar al país, para decirle que podemos cambiar, que tenemos el poder de hacerlo, que no es otro que el inconmensurable poder del voto de todos los venezolanos como uno solo porque Venezuela merece más”, afirmó.

Manifestó que no se puede caer en provocaciones para abandonar la ruta electoral.

“El gobierno sabe que los colectivos no funcionan, porque la gente perdió el miedo, ellos saben que no tenemos que llevar testigos a un barrio desde otro barrio, porque ya tenemos los testigos en el barrio que no le tienen miedo a nadie y van a defender nuestras mesas, porque el país cambió, el 80% de los venezolanos los rechazan”, aseguró Caleca.

Caleca propuso la conformación de una Coalición Nacional para el Cambio, a fin de aglutinar a la población descontenta.

“Los demócratas votamos siempre y donde no hay elecciones las pedimos y las exigimos”, aseguró.

Unión Radio / Mundo UR