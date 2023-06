CARACAS.- El economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, opina que tras el cierre de la inscripción a la primaria de la oposición, aún es pronto para considerar que el proceso está “desahuciado”.

“Porque la mayoría de los candidatos relevantes están dentro de la primaria”, acotó.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, destacó que en el marco de la opinión pública existen 4 grandes candidatos “que son básicamente: María Corina Machado, Benjamín Rausseo, Henrique Capriles y Manuel Rosales, quienes tienen una supuesta popularidad significativa”.

Explicó que el único que quedó fuera fue Rausseo porque “Rosales no es que no se postuló, lo que hizo fue refrendar su cupo”.

Agregó que UNT inscribió otro candidato, José González, y aún tiene derecho como partido a sustituirlo hasta el 23 de julio.

“Rosales lo que está es evaluando su postulación en la elección primaria porque todo esto es muy complejo (…) Porque todavía no sabemos si esa elección primaria pueda ocurrir”, detalló.

Para León, ya se registró “la primera fractura” con la no inscripción de Rausseo, el Conde del Guácharo.

A su juicio, como Rausseo fue favorito al estar fuera rompe la unidad y eso “siempre es una fractura, siempre es un peligro”.

Considera que lo hecho por Rausseo es una estrategia y lo que está sopesando es lanzarse por fuera para seguir haciendo antipolítica y apelar a quienes “están dispuestos a votar en contra de los políticos”.

En cuanto a Manuel Rosales considera que, si no logra sustituir a González, “seguramente se retira también”.

Analiza que Rosales no quiere arriesgar su gobernación en Zulia puesto que hay un rumor sobre la posible realización de las elecciones a gobernadores junto con las presidenciales. “Él no está dispuesto a salir de la gobernación del Zulia para lanzarse a un barranco electoral donde el no tenga una opción concreta”.

Asimismo, existe otra incógnita en torno a las candidaturas de Capriles y Machado, el primero está inhabilitado políticamente y la aspirante no está habilitada.

Advierte que “sobre la mesa hay muchas más incertidumbres que certidumbres”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio