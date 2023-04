CARACAS.- El hermano de Eliézer Otaiza, Juan Carlos Otaiza, señaló que un participante clave en la muerte de su hermano fue el exministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres.

Este 26 de abril se conmemoran 9 años del asesinato del exconcejal del municipio Libertador de Caracas.

«Para mí y en lo que yo pude investigar, a mi nivel y con mis pocos recursos, el intelectual de este asesinato es Miguel Rodríguez Torres, por sus aspiraciones presidencialistas, enamoramiento de los gringos«, dijo.

En cuanto a los avances judiciales del caso del exdirector de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), dijo que continúa el juicio en contra de los autores materiales del asesinato, según aseguró en el espacio Al Instante de Unión Radio .

«Sigue el curso de juicio, pero no ha habido más nada, no se han adelantado las investigaciones (…) Hay cosas que no se han seguido investigando«, subrayó.

Recordó que Otaiza formó parte del proceso Constituyente que dio al país el título de República Bolivariana. También transformó el Inces, la antigua Disip que ahora es el Sebin y formó parte del inicio de la Misión Robinson.

Denunció que este 26 de abril se decidió realizar un homenaje a la memoria de su hermano sin la invitación a su familia. Recalcó que su hermano «no puede ser secuestrado» y que «le pertenece al pueblo».

«Pido que no hagan un acto para ellos lucirse un ratico y poner: Eliézer es mi familia. No, Eliézer es de todos nosotros«, agregó.

Vinnibelis Castillo/Unión Radio