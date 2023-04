Reportan movilización de pasajeros moderada en Trujillo

CARACAS.- La directora del Terminal de Pasajeros de Valera, Janni Olivar, aseguró que la afluencia de pasajeros se ha mantenido el números habituales, a pesar del asueto de Semana Santa.

«Como venía sucediendo. O sea, no en la temporada, que ya estamos acá, en la semana de Semana Santa, que está normal, como cualquier otro día. No se ha visto el alto nivel de los pasajeros circulando. Todo como que si no fuera temporada», dijo.

Resaltó que las rutas operativas que ofrecen a los usuarios son Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto, Mérida y Valencia.

Vinnibelis Castillo/Unión Radio