CARACAS.- La ingeniera civil Celia Herrera indicó que la infraestructura de Caracas no guarda los parámetros que necesita la población, en especial, la operatividad del sistema metro, la calidad de las vías y la funcionalidad de los semáforos.

«La servicialidad sabemos que no es la acorde, no es la que uno esperaría, además no es lo que uno desea cuando piensa en la cotidianidad en la que se desea llevar una rutina más amable, más cercana» enfatizó.

Aunque hay una parte estética que se intenta mejorar, «no se atiende con profundidad los problemas de electricidad, mantenimiento de drenajes, limpieza de espacios públicos y asfaltado», explicó en el programa de 2+2 de Unión Radio.

Considera que en Venezuela se ha marginado el transporte público como una opción para las personas con menos ingresos. Caso contrario pasa en los grandes países, donde se ha fomentado una sistema óptimo disponible para todos los niveles de la población.

Caracas necesita inversión y conocimiento

La clave de la recuperación estará en grandes inversiones para atender los problemas de bases y confiar los proyectos que se realicen en manos de especialistas para garantizar la durabilidad de los trabajos.

Vinnibelis Castillo/Unión Radio