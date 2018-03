Florido pidió a la ONU no avalar elecciones del 20 de mayo

CARACAS.- La comisión de política exterior de la Asamblea Nacional envió una carta al Secretario General Adjunto de Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman para pedir que no se avale el proceso electoral del 20 de mayo, “hasta que no estén dadas las condiciones que permitan una elección justa y competitiva”.

A través de sus redes sociales, el presidente de esta instancia legislativa, Luis Florido, escribió que los comicios representan un “simulacro ficticio de elecciones y no uno verdaderamente libre”, por lo cual “creemos que la ONU no debe ser parte del mismo, y avale y legitime un acto que no cuenta con las condiciones para la competencia equitativa”.

Florido explicó en el motivo de su denuncia se basa en la inhabilitación de tres partidos opositores para participar en cualquier evento electoral, aunado a las carencias de otras garantías para ir a la elección el 20 de mayo.

#ÚLTIMAHORA Desde la Comisión de Política Exterior @AsambleaVE enviamos carta a @ONU_es pidiendo NO AVALAR simulacro electoral, hasta que no estén dadas las condiciones que permitan una elección justa y competitiva. #Venezuela quiere votar, pero en una verdadera elección #05Mar pic.twitter.com/n1ED099kpi — Luis Florido (@LuisFlorido) March 5, 2018

