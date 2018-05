Zambrano reiteró denuncias de incumplimiento de órdenes judiciales

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Edgar Zambrano, reiteró que hay situaciones irregulares con respecto al cumplimiento de la ley, en casos donde los ciudadanos tienen boletas de excarcelación y se les ha negado la libertad.

“No me gusta ver a los prisioneros políticos, que es un prisionero de conciencia, como una estadística ni como un trofeo político, existen más de 300 presos políticos en Venezuela. ¿Qué democracia puede jactarse de tener presos políticos?, cuestionó.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, que transmite Unión Radio, dijo que hay que aumentar las acciones, “para que el país no olvide la existencia de los prisioneros políticos, porque parece que no hay interés en el tema, no forman parte de las estadísticas o en los sondeos de opinión”, pero destacó la importancia de que esos venezolanos reciban la libertad si no han cometido ningún delito, además descartó la necesidad de una Ley de Amnistía.

Zambrano negó que la oposición haya pedido sanciones internacionales contra el gobierno venezolano y expresó que obedecen a la autonomía de los países que determinan irregularidades cometidas por funcionarios. Francisco Caceres/Unión Radio