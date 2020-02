Williams Gil propone Mesa de Diálogo para evitar la omisión legislativa

CARACAS.- El constituyente Williams Gil, miembro del Comité Preliminar para designar un nuevo Consejo Nacional Electoral –CNE-, explicó que tras lo sucedido en la Asamblea Nacional –AN- este año no se ha convocado ningún encuentro del comité preliminar debido a que ninguna de las fracciones posee las dos terceras partes que se requieren según la constitución».

“Hasta que no tengamos esa fuerza no podremos ponernos de acuerdo, por eso hemos hecho hincapié en la irresponsabilidad de la oposición. Nosotros somos 51 diputados del bloque de la patria no tenemos los votos para conformar el comité y mucho menos para aprobar una designación”, precisó en entrevista a Esther Quiaro en el programa Al Instante de Unión Radio.

Ante este panorama, Gil considera que inevitablemente se tendrá que llegar a la omisión legislativa debido a que “el juego esta trancado porque no hay ninguna fuerza que tenga las dos terceras partes para nombrar el CNE, por eso hay que llegar a un consenso, yo propongo la Mesa de Diálogo Nacional para resolver el problema”.