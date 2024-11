Von der Leyen: UE tiene gas para invierno y está lista para afrontar «chantaje» de Putin

BRUSELAS.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, acusó este sábado al presidente ruso, Vladímir Putin, de usar de nuevo la energía «como arma» al cortar el suministro de gas a Austria, pero le advirtió de que la UE tiene sus depósitos llenos y está preparada para afrontar el «chantaje».



«Una vez más Putin está utilizando la energía como arma. Está intentando chantajear a Austria y a Europa cortando el suministro de gas», manifestó Von der Leyen en un mensaje en sus redes sociales, en el que mostró su apoyo al canciller austriaco, Karl Nehammer.



La jefa del Ejecutivo comunitario recalcó que los Veintisiete están «preparados» para afrontar el chantaje y «listos para el invierno», pues «los depósitos de gas en toda la UE están llenos».



Austria, que hasta ahora venía comprándole a Rusia más del 80 % del gas que consume, está obligada a prescindir desde hoy de esos suministros del consorcio gasista estatal ruso Gazprom al grupo austríaco OMV.



En una comparecencia ante los medios, Nehammer denunció el viernes que Gazprom había intentado presionar a Austria incumpliendo repetidamente con el suministro de gas, con el fin de que Viena se retire de la política de sanciones que la Unión Europea (UE) impone al Kremlin por su agresión contra Ucrania.



«No dejaremos que nadie nos chantajee. Ni siquiera el presidente ruso. ¡No permitiremos que el gobierno de Putin, o el propio Putin, nos pongan de rodillas!», declaró el jefe del Gobierno en funciones, al tiempo que aseguró que el abastecimiento de gas de los austríacos está asegurado para toda la temporada fría.



Según Nehammer, los depósitos de gas austríacos están llenos al 93 %, de forma que junto a la reserva estratégica estatal, hay 94,5 teravatios/hora de gas almacenado. «Eso es más que la necesidad anual para toda Austria. En 2023, fue de 75,6 teravatios/hora», indicó.



El gas alternativo procede de Noruega, de producción propia de OMV o en forma de gas natural licuado, que llega por barco a Alemania o Italia, precisó el presidente de OMV, Alfred Stern, a la agencia local APA.



Según datos oficiales, en febrero de 2022, el mes del inicio de la invasión rusa de Ucrania, compró el 79 % de su gas a Gazprom, porcentaje que ha aumentado hasta fluctuar entre el 80 y el 90 % en los últimos meses.



OMV, la mayor empresa de hidrocarburos austríaca, con una participación estatal del 31,5 %, ha alegado en reiteradas ocasiones que estaba comprometida a seguir comprando gas a Gazprom hasta 2040, según un acuerdo firmado en 2018.



Austria fue, en 1968, el primer país occidental en firmar un acuerdo de importación de gas con la entonces Unión Soviética.

EFE



