Victor Ambros y Gary Ruvkun Nobel de Medicina por descubrimiento del microARN

COPENHAGUE.- El premio en Medicina o Fisiología fallado por el Instituto Karolinska de Estocolmo, abre la ronda de ganadores de los Nobel de este año, otorgándolo el galardón a Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN.

La Real Academia Sueca de las Ciencias comunicará este martes el nombre del ganador o ganadores, hasta tres por cada categoría, en Química y, al día siguiente, el de Física.



El jueves será el turno para uno de los galardones que más atención genera, el de Literatura, que entrega la Academia sueca.



El Comité Nobel noruego fallará el viernes otro de los premios más seguidos, el de la Paz, el único que se otorga y entrega fuera de Suecia, en Oslo, por deseo expreso del fundador de los galardones, el magnate sueco Alfred Nobel, ya que Noruega formaba parte del Reino de Suecia en su época.



La ronda de ganadores se cerrará el lunes 14 con el premio en Economía, que fue instituido en 1968 por el Banco de Suecia, coincidiendo con los 300 años de su creación.



El proceso de elección es el mismo en todas las categorías: científicos, académicos y profesores universitarios presentan las candidaturas y los distintos comités Nobel establecen varias cribas para elegir al ganador o ganadores, hasta tres por premio.



Y todos tienen la misma dotación económica, este año de 11 millones de coronas suecas (unos 1,1 millones de dólares o 968.000 euros).



Los premios pueden quedar desiertos, algo que ha ocurrido en 49 ocasiones, pero desde 1974 no pueden concederse a título póstumo, a no ser que el galardonado muera en el período transcurrido entre la concesión y la entrega del mismo.



Dos personas han rechazado voluntariamente un premio: el escritor francés Jean Paul Sartre, el de Literatura, en 1964; y el político vietnamita Le Duc Tho, el de la Paz, en 1973.



Ha habido cuatro casos de rechazo forzado por sus Gobiernos, el más conocido, el de Borís Pasternak, al que las autoridades soviéticas obligaron a no aceptar en 1958, el de Literatura.



Los premios son entregados el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo.

EFE



