Vicepresidente de EEUU urge a las autoridades cubanas a tomar «decisiones inteligentes»

WASHINGTON.-El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, urgió este jueves a las autoridades cubanas a tomar «decisiones inteligentes», mientras Washington y La Habana mantienen tensas negociaciones sobre el futuro de la isla.

Vance se expresó así en una rueda de prensa al ser preguntado si, tras el acuerdo con Irán, Cuba será «el siguiente», como declaró semanas atrás el presidente estadounidense, Donald Trump.

El vicepresidente respondió que Cuba tiene «un sistema que no ha funcionado» y que su economía está «probablemente peor que la economía iraní».

Recordó además que, al estar a 90 millas (145 kilómetros) de las costas de Florida, cada vez que Cuba sufre una crisis terminan llegando a Estados Unidos «personas desesperadas que no pueden alimentar a sus familias».

«Queremos que el pueblo cubano sea feliz y tenga éxito. Ahora mismo estamos hablando con el Gobierno cubano sobre cómo podrían cambiar su forma de actuar para lograrlo. Vamos a ver qué hacen y, obviamente, si hacen una cosa, nosotros vamos a hacer otra. Si toman decisiones inteligentes, vamos a tener una relación mucho mejor con esa isla», declaró.

EFE