Venezuela y Turquía proyectan elevar su comercio bilateral a 3.000 millones de dólares

Caracas.- Venezuela y Turquía trazaron el objetivo de elevar el intercambio binacional, que actualmente se ubica entre los 700 y 800 millones de dólares, y elevarlo hasta los 3.000 millones.

Según explicó el presidente de la Cámara Empresarial Venezolano Turca, Caveturk, Hayri Kucukyavuz, en entrevista para el programa «A Tiempo» para Unión Radio, el plan busca dar un salto definitivo en la cooperación económica mediante el desembarco de nuevas inversiones en sectores estratégicos.

Aseguró que una de las prioridades de la agenda binacional se concentra en solventar la crisis eléctrica que afecta al interior de Venezuela y señaló que existen compañías muy interesadas en aportar infraestructura, tecnología y centrales hidroeléctricas, además de plantas de generación basadas en gas.

Kucukyavuz resaltó que la balanza comercial tradicionalmente favorece a la nación caribeña debido a los volúmenes de exportación de materias primas. «Siempre un 50% más, siempre a favor de Venezuela y más aún con esta apertura, yo pienso que va a ser mucho más favorable para Venezuela», declaró.

En materia de turismo, el potencial de crecimiento proyectado a mediano plazo es masivo, estimando la posibilidad de atraer entre 20 y 30 millones de turistas en un lapso de dos a tres años mediante el trabajo conjunto de los turoperadores de ambas naciones.

El representante gremial contrastó las ventajas geográficas locales frente a los límites estacionales de Europa, afirmando que «el año pasado, en 2025, Turquía recibió 64 millones de turistas y eso solamente en ocho meses, cambió a que en Venezuela nosotros podemos trabajar con el sector turismo durante todo el año, 12 meses».

Roberto Rivas Ortega / Unión Radio