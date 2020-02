Venezolanos valoran como positivo el nacimiento de cuentas en divisas

CARACAS.- La dolarización «de facto» que vive el país obliga a las entidades bancarias a adecuarse a la nueva moneda que comienza a regir en los comercios y establecimientos nacionales.

Hasta ahora, solo un banco privado (Bancaribe) se ha lanzado a la conquista de los dólares que prevalecen en los bolsillos de los ciudadanos cada día con mayor fuerza.

Entre 30 % y 40 % de los pagos en el país se transan en una moneda diferente al bolívar, de acuerdo a Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio).

«Es bueno, ya que uno no puede tener el dinero en la cartera; me parece que también deberían sacar una tarjeta de débito para poder pagar en ciertos comercios» Yasmín Reyes- encuestada

¿Qué es una cuenta remunerada?

Este tipo de cuentas, tanto para personas naturales como jurídicas no ofrece ninguna clase de intereses y no establece ningún monto mínimo.

El instrumento bancario no genera intereses para los clientes, pero no les permite pagar con una tarjeta de débito ni chequera, porque no hay compensación interbancaria con otros bancos.

Sí permite ir con su teléfono inteligente a pagar a un establecimiento con cuenta (en dólares) en ese mismo banco.

«El hecho de que los bancos estén comenzando a adaptarse a la situación del país, es interesante para ellos por subsistencia, y para los clientes porque tienen el problema de dónde yo dejo estas divisas, porque el bolívar pierde el valor» Aarón Olmos- economista

En Venezuela, los costos de los productos y bienes en supermercados, restaurantes, comercios y hasta en el Metro de Caracas se tasan en la moneda local y el dólar.

Ante las fallas de dinero en efectivo, los ciudadanos optan por el pago con divisas hasta en el transporte público, y como una forma de esquivar las filas que se generan en los establecimientos por el uso del punto de venta.

El gobierno nacional estableció el cobro de un impuesto adicional de hasta 25 % a las transacciones que se completen en moneda extranjera.

Podrá fijar tasas adicionales a “los bienes y prestaciones de servicios pagados en moneda extranjera, criptomoneda o criptoactivo distinto a los emitidos y respaldados” por el Estado venezolano, de acuerdo a un texto aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente.

Virginia Hernández/Unión Radio